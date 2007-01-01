+23...+24 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Две аварии в одном месте произошли на калужской трассе
Происшествия

Две аварии в одном месте произошли на калужской трассе

В полиции рассказали о происшествиях в Износковском районе на дороге А130.
Дмитрий Ивьев
12:20 сегодня
0 477
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Читайте KP40.RU:

Около 5 утра 22 июля 70-летний водитель грузовика «Рено» врезался в стоящий большегруз «Скания». Травмы получил водитель «Рено».

А спустя 15 минут в его машину врезался легковой автомобиль «Сузуки». В этой машине пострадали водитель и два пассажира.

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
maks17

Вся улица Мичурина такая же, еще даже хуже

...
Авто и транспорт
Дорога развалилась в центре Калуги
14:40 сегодня
2 1406
Василёк

какая чудесная архитектура ! Тоже комовский проект ?

...
Спорт
В Калуге крытый футбольный манеж достроят до конца года
13:15 сегодня
1 394
Василёк

неужели только там ? 😮

...
Авто и транспорт
Дорога развалилась в центре Калуги
13:14 сегодня
2 1406
Андрей Ермишин

А где река Песочня? Может пруд Лаврово-Песочня?

...
Общество
В Калуге разрешили купаться в семи водоемах
11:43 сегодня
1 881
sozimov2016

Когда смотрю на вывески арендаторов мелких магазинчиков, то понимаю что у людей с таким представлением о дизайне вывесок я мебель заказывать не хочу. Все вывески выглядят клочками разных цветов, шрифтов, размеров. Кошмар дизайнера. А это главная площадь города между прочим.

...
Авто и транспорт
Новую плитку укладывают на площади Победы в Калуге
07:22 сегодня
1 1233
Василёк

а что если нет ? денисов с шапшой будет сам доделывать, а потом в отставку уйдет ?

...
Авто и транспорт
Площадь Победы в Калуге пообещали отремонтировать до конца лета
23:30 22.07
2 1178
Н.Влюбчивый

Денисов недавно вспоминал, что ему не хватает 50 миллионов для выпиливания уничтоженных деревьев в города. Вот он источник озеленения. Всем причастным к воровству двуручную пилу в руки и пускай отрабатывают украденное.

...
Криминал
На рекультивации полигона ТБО в Калуге украли 50 миллионов, арестованы три человека
21:40 22.07
1 1598
VGA

Развели обсуждение, а в статье всего лишь выбросили уточнение: первым русским правителем из династии Романовых

...
Общество
22 июля родился первый русский царь
19:34 22.07
5 5139
ILR

Сегодня увидел такое - при открытии "новости" на главной странице и при переходе на вторую страницу (может это происходит и на первой странице - не знаю, не проверял) открывая новость из так сказать подрубрики "Обнинск", в данном случае про видео про аварию с женщиной - нужно производить авторизацию заново. Открываешь соседнюю новость - там всё нормально и авторизация не нужна.

...
Общество
Калужский портал KP40 полностью обновился впервые за 10 лет
19:06 22.07
35 11010
ILR

Дмитрий Ивьев Вы не по разным (извините помоечным) телеграм-каналам ходите, а лучше спросите про это, у официального лица целого руководителя области.

...
Экономика и бизнес
Появилась новая информация о перезапуске бывшего завода «Фольксваген» в Калуге
18:46 22.07
2 8179
Афиша
Разгар лета, или Что посетить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IldiS2JkQldOM1VlaG5tUVRXMnR0cVE9PSIsInZhbHVlIjoia08raFMwWTZJN1dsRmJ3aUV4ZFFIV2J4bVhuMWlBZzBIVWppRmNWbVFiK0dCYzR5NzFaTThTZzdwRUpZOTRTWjJ3UHhWanJUaHFCRUYyaXFNMHAwNm95a1VlS2M3UTZZNjlBWTRwd3d1Ylh1T2M0RjBYUmUzaXlGdDhQRVp1NE4xTHg5eHdHc0o2TFlWTDROZHlxUGdESGlBcno5dDE1bFB3T1pqanBwcDFuU1pJM3ZFYXIzKzB6WFdKMitIREx4N29JMWdnVEZORmNGeWNlZVVxZ0JZNzNuQTE5ZWxmRFp6L2lMYm54NWxTM3d4MUNuT1p6MzdPSjZtMFlUMndqNmt0NFhML2Y1MTVhVXhzUHJBREZmMjZSWmxzcUZHRUVhUmtBeHFvYnVsMFNvTUxWcXR1QlBIRTR1YnFMVmRNWC9BOHUwTGpYZktYQzYvSEIwb09PTjVJSXdFZ0F6cnRaMUI1MVc1Vk0rcC84c3pwOCtyVjZuc29nandnaUJnK1NwZVdBZmdwZ2xXTTVWWUt2Zkk5dFlmOUhyRzV4MGtqSkRHK0w5Q0tqdlBQa2lOMEMzQmVRRGR4TGZMYVAvODlhRUVMVkgrMVZlQThhc3hueHY2UjdTVkJuUDcwRTZjM2R0K01vbTBPY1lqVngyeFhmWGs1YlRMWGEwaFQ2VG5YVVczRmp3SUpHay9zeE5IUEx4KzFWeVhiUzNRWDQvdUU1WTNaM09nVmdOMVVrekJTNFdPYmc5U1BVVU5HZm5LdjBxVzkyaG0xQW5mRjhUUDNsVnc1d1pzM2gwTzB6Qkd1bjMrNVB4UWVQUWFPdXJFRFVkbThXQ2h2dkxocWZVdUJoKyIsIm1hYyI6IjNiODlmZjI2ZTQ5Yjk3YTQzNTY3OTczNWFmNTdjOTJmMGY2YjIxZDc5YjE3MmY3OWE3YWFhZTc2ZTczYmMwMTgiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IlowK29FelR6Z0M3VkxYMlhPMDhkemc9PSIsInZhbHVlIjoiS0F6MzBQN2ZzQmFvOVhvL3dGdFRwTWlNRTVxNjJ1dnFvNVZkZlpneTU4QnpsdWN3cm5wWmFzNUxPTGljaitabXdjbS9ZRmRlZmh4OE84RWM4dlJZTHBIOFUyTEdGUGN5SnlQQldNRzcxT0gwdExOeGl2cDk0U090YUNPdkZPTXJMczBMMFhZeVhlUDkxNmhHSWtqTnRrK1hXUWphcG84QjVtZytVMEFEbkNNTVFJMFRxejVyUHQ5MFFLTzViNVBnOUpaamh4R2JkQ0ZhOXZ1anFnYVZWSFphMG5kSGVRZ2NyWjdDL3FrVDVEOWR4Y0ZFQUQyWlV2V0FhRGZ3eU14bmJmb01tbW41M09oem5ZN1pvT1lJYUg3TU1SMHFPU29YeENBcUhWVFR1eGRFb3k4eEgvMlBEcUZqdG5palFvdXVXcFQ5TXQzOTk3ZEY3UXdTODUyM2tqT3JWYUVJTDMzL1BrV3c4dTdqbWtKUHErU1d3YWp5eUZyRFhkOTk0b1FJUWZwL0k5UWRtNUxEdEtXT0dNUXlFMCt2QUVRajVJK25FazNQc3kvMTJOaVBoaWVJdjkxQkRQWm9LTG84d0ZMKyIsIm1hYyI6ImRiYzMzNDYxZTUxNGZjMjUxZTUxMDhjZTQzY2I0NWIwNTQ5ODE2M2M2NzZlZmMyYWUwODdlNzhlNDY4YWJhZWQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+