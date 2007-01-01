477 Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

Две аварии в одном месте произошли на калужской трассе

Дмитрий Ивьев

В полиции рассказали о происшествиях в Износковском районе на дороге А130.

Дмитрий Ивьев 477 Фото: ГУ МЧС по Калужской области. Читайте KP40.RU: