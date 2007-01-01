Две аварии в одном месте произошли на калужской трассе
В полиции рассказали о происшествиях в Износковском районе на дороге А130.
Около 5 утра 22 июля 70-летний водитель грузовика «Рено» врезался в стоящий большегруз «Скания». Травмы получил водитель «Рено».
А спустя 15 минут в его машину врезался легковой автомобиль «Сузуки». В этой машине пострадали водитель и два пассажира.
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ILR
Сегодня увидел такое - при открытии "новости" на главной странице и при переходе на вторую страницу (может это происходит и на первой странице - не знаю, не проверял) открывая новость из так сказать подрубрики "Обнинск", в данном случае про видео про аварию с женщиной - нужно производить авторизацию заново. Открываешь соседнюю новость - там всё нормально и авторизация не нужна....
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