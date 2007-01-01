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Два человека пострадали в ДТП в Кировском районе

Дмитрий Ивьев

В Шайковке столкнулись «Лада Ларгус» и «Шевроле Лачетти», сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Дмитрий Ивьев 335 Читайте KP40.RU: