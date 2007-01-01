Два человека пострадали в ДТП в Кировском районе
В Шайковке столкнулись «Лада Ларгус» и «Шевроле Лачетти», сообщили в управлении МВД по Калужской области.
Авария произошла около 15:40 в воскресенье, 21 июля.
По предварительным данным, 39-летний водитель «Лады» выехал на встречную полосу и врезался в «Шевроле».
Пострадал сам предполагаемый виновник и 36-летний водитель «Шевроле». Их отвезли в больницу.
Лента комментариев
rick
Кто-то раньше высказывал другую идею. Что надо от остановки где памятник медсестрам и до ул. Плеханова правую полосу сделать только для общественного транспорта. Все равно даже если перед Рылеева кто-то встаёт в крайнем правом ряду, то дальше он тут же упирается в остановку. А так уберем автобусы из средней полосы. Как вариант подумать то об этом можно....
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