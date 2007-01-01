В Калуге женщина упала с мотоцикла
Авария произошла вечером в воскресенье, 21 июля, у гаражного кооператива «Нива» на улице Валентины Никитиной, рассказали в полиции.
По предварительным данным полиции, 41-летний байкер на «Хонде» допустил падение своей 40-летней пассажирки возле гаража.
С травмами женщину отвезли в больницу.
Лента комментариев
rick
Кто-то раньше высказывал другую идею. Что надо от остановки где памятник медсестрам и до ул. Плеханова правую полосу сделать только для общественного транспорта. Все равно даже если перед Рылеева кто-то встаёт в крайнем правом ряду, то дальше он тут же упирается в остановку. А так уберем автобусы из средней полосы. Как вариант подумать то об этом можно....
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