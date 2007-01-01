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Новость дня Происшествия

В Калуге легковушка отправилась на дно Оки

Необычное происшествие наблюдали отдыхающие в субботу, 20 июля у понтонного моста Калуги.
16:29 сегодня
0 131
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Стоявшая на берегу Mazda MPS вдруг начала катиться по пологому склону и медленно погружаться в воду.

В результате водолазы с помощью надувных понтонов вытаскивали авто с глубины трех метров.

Выяснилось, что группа молодых людей приехала отдохнуть на берег Оки и оставила автомобиль на склоне. Водитель забыл поставить машину на ручной тормоз.

Несколько часов понадобилось водолазам для того, чтобы вернуть беглянку в руки законных владельцев.

- Водолазам предстояла непростая задача: машина оказалась застрявшей между бетонными блоками под водой, которые служили якорями, - сообщает подробности паблик «Помощь на дороге и не только Калуга 40рус» в ВК».

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Лента комментариев
Василёк

и сколько таких одаренных калужан 1 или 2 или мб 3 ? Если что - там полоса как раз для тех, кто в пробке стоять не хочет и спокойно выезжает с Кирова. А если бы там была полоса для проезда прямо - то там ни повернуть-ни развернуться было бы практически невозможно.

...
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Калужане просят поменять схему движения на улице Кирова
20:59 20.07
1 3395
Сталкер

С этим понятно, его теперь до конца жизни будут сношать и сушить, в местах не столь отдаленных. С остальными то чего? Беспредел остался, или надо чтобы Шапшу и Денисова ежедневно при выходе на улицу самокатчики сбивали, так может поймут?

...
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В Калуге поймали электросамокатчика с наркотиками
16:43 20.07
1 1424
Н.Влюбчивый

Почему автобусы по маршруту N8 не соблюдают интервалы движения. Мне как пенсионеру иногда часами приходится дожидаться льготного автобуса при заявленном интервале движения 20 минут.

...
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Вопрос в управлению Калужского троллейбуса.
16:18 20.07
2 4230
Н.Влюбчивый

Все дело в том, что Калугой и областью, управляют бездельники из различных педов, некоторых из них и лучшими назначают.

...
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15:37 20.07
3 2820
mik27

Шаман

...
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1 835
Viktor Smirnov

😡А Чижевского🤔

...
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Ремонт улицы Огарева провалили в Калуге
12:12 20.07
7 3044
ILR

И ещё в добавок одно позорище города - участок, всего наверное метров 200, улица Билибина от Московской площади до Ленина. Машины едут по встречке и виляют как по серпантину на горной дороге - ДТП уже там были.

...
Авто и транспорт
Ремонт улицы Огарева провалили в Калуге
11:02 20.07
7 3044
VGA

Провал в каждой новости. Огарева, Герцена, водохранилище, площадь Победы, мост через Оку. Открытие ТЮЗа провалилось. Ждем провала на Синих мостах.

...
Авто и транспорт
Ремонт улицы Огарева провалили в Калуге
21:25 19.07
7 3044
ecilop

"форумы", "фестивали", "рейтинги","компитенции"- может всё-таки занятся реальным делом (работой)???????

...
Общество
На форуме в Калуге обсудили роль экологического сообщества в восстановлении экосистем
21:19 19.07
1 1788
lizette

Одной из главных достопримечательностей города Калининграда является остров Канта (он же Кнайпхоф от нем. Knypabe — «окруженный водой»). На острове расположен Кафедральный собор Богоматери и Святого Адальберта в готическом стиле. Сейчас Кафедральный собор функционирует как культурный центр. На его базе открыт музей Канта, посвященный истории города и деятельности выдающегося мыслителя, а также концертный зал, в котором проводятся органные и симфонические концерты. Возле собора расположена могила Канта. Также на острове имеется Парк скульптур, киоски с сувенирами и Медовый мост, который построен позже остальных и сохранился до наших дней. По Медовому мосту можно пройти от острова Канта к другой яркой достопримечательности города — Рыбной деревне.

...
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