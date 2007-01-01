В Калуге легковушка отправилась на дно Оки

Необычное происшествие наблюдали отдыхающие в субботу, 20 июля у понтонного моста Калуги.

Стоявшая на берегу Mazda MPS вдруг начала катиться по пологому склону и медленно погружаться в воду.

В результате водолазы с помощью надувных понтонов вытаскивали авто с глубины трех метров.

Выяснилось, что группа молодых людей приехала отдохнуть на берег Оки и оставила автомобиль на склоне. Водитель забыл поставить машину на ручной тормоз.

Несколько часов понадобилось водолазам для того, чтобы вернуть беглянку в руки законных владельцев.

- Водолазам предстояла непростая задача: машина оказалась застрявшей между бетонными блоками под водой, которые служили якорями, - сообщает подробности паблик «Помощь на дороге и не только Калуга 40рус» в ВК».