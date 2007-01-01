В Калуге легковушка отправилась на дно Оки
Стоявшая на берегу Mazda MPS вдруг начала катиться по пологому склону и медленно погружаться в воду.
В результате водолазы с помощью надувных понтонов вытаскивали авто с глубины трех метров.
Выяснилось, что группа молодых людей приехала отдохнуть на берег Оки и оставила автомобиль на склоне. Водитель забыл поставить машину на ручной тормоз.
Несколько часов понадобилось водолазам для того, чтобы вернуть беглянку в руки законных владельцев.
- Водолазам предстояла непростая задача: машина оказалась застрявшей между бетонными блоками под водой, которые служили якорями, - сообщает подробности паблик «Помощь на дороге и не только Калуга 40рус» в ВК».
Одной из главных достопримечательностей города Калининграда является остров Канта (он же Кнайпхоф от нем. Knypabe — «окруженный водой»). На острове расположен Кафедральный собор Богоматери и Святого Адальберта в готическом стиле. Сейчас Кафедральный собор функционирует как культурный центр. На его базе открыт музей Канта, посвященный истории города и деятельности выдающегося мыслителя, а также концертный зал, в котором проводятся органные и симфонические концерты. Возле собора расположена могила Канта. Также на острове имеется Парк скульптур, киоски с сувенирами и Медовый мост, который построен позже остальных и сохранился до наших дней. По Медовому мосту можно пройти от острова Канта к другой яркой достопримечательности города — Рыбной деревне....