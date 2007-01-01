В Козельске автомобиль сбил пешехода
На улице Чкалова в Козельске автомобиль «Ниссан» наехал на пешехода.
В результате пострадавшему человеку была оказана медицинская помощь подоспевшей бригадой скорой медицинской помощи.
Обстоятельства ДТП выясняются.
О состоянии пострадавшего не сообщается.
Пожарно-спасательному подразделению не пришлось расчехлять рукава.
Одной из главных достопримечательностей города Калининграда является остров Канта (он же Кнайпхоф от нем. Knypabe — «окруженный водой»). На острове расположен Кафедральный собор Богоматери и Святого Адальберта в готическом стиле. Сейчас Кафедральный собор функционирует как культурный центр. На его базе открыт музей Канта, посвященный истории города и деятельности выдающегося мыслителя, а также концертный зал, в котором проводятся органные и симфонические концерты. Возле собора расположена могила Канта. Также на острове имеется Парк скульптур, киоски с сувенирами и Медовый мост, который построен позже остальных и сохранился до наших дней. По Медовому мосту можно пройти от острова Канта к другой яркой достопримечательности города — Рыбной деревне....