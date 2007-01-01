+22...+23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калуге на мосту сгорела машина
Происшествия

В Калуге на мосту сгорела машина

Ранним утром воскресенья на Пучковском мосту в Калуге вспыхнуло авто.
10:56 сегодня
0 664
Читайте KP40.RU:

Очевидцы сняли видео в 4 часа 30 минут воскресенья, 21 июля.

По сообщению регионального МЧС, пострадавших нет.

Автомобиль потушили расчеты пожарно-спасательных подразделений федеральной противопожарной службы МЧС России по Калужской области.

К сожалению, авто выгорело практически полностью.

Лента настроения
5 оценили
40%
0%
0%
0%
20%
40%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Василёк

и сколько таких одаренных калужан 1 или 2 или мб 3 ? Если что - там полоса как раз для тех, кто в пробке стоять не хочет и спокойно выезжает с Кирова. А если бы там была полоса для проезда прямо - то там ни повернуть-ни развернуться было бы практически невозможно.

...
Авто и транспорт
Калужане просят поменять схему движения на улице Кирова
20:59 20.07
1 3395
Сталкер

С этим понятно, его теперь до конца жизни будут сношать и сушить, в местах не столь отдаленных. С остальными то чего? Беспредел остался, или надо чтобы Шапшу и Денисова ежедневно при выходе на улицу самокатчики сбивали, так может поймут?

...
Криминал
В Калуге поймали электросамокатчика с наркотиками
16:43 20.07
1 1424
Н.Влюбчивый

Почему автобусы по маршруту N8 не соблюдают интервалы движения. Мне как пенсионеру иногда часами приходится дожидаться льготного автобуса при заявленном интервале движения 20 минут.

...
Калуга
Вопрос в управлению Калужского троллейбуса.
16:18 20.07
2 4230
Н.Влюбчивый

Все дело в том, что Калугой и областью, управляют бездельники из различных педов, некоторых из них и лучшими назначают.

...
Благоустройство
Все деревья засохли на участке улицы Рылеева в Калуге
15:37 20.07
3 2820
mik27

Шаман

...
Статьи, аналитика, репортажи
В Калуге рассказали историю в чугуне: зачем Павлу Габышеву 580 печных дверок
15:34 20.07
1 835
Viktor Smirnov

😡А Чижевского🤔

...
Авто и транспорт
Ремонт улицы Огарева провалили в Калуге
12:12 20.07
7 3044
ILR

И ещё в добавок одно позорище города - участок, всего наверное метров 200, улица Билибина от Московской площади до Ленина. Машины едут по встречке и виляют как по серпантину на горной дороге - ДТП уже там были.

...
Авто и транспорт
Ремонт улицы Огарева провалили в Калуге
11:02 20.07
7 3044
VGA

Провал в каждой новости. Огарева, Герцена, водохранилище, площадь Победы, мост через Оку. Открытие ТЮЗа провалилось. Ждем провала на Синих мостах.

...
Авто и транспорт
Ремонт улицы Огарева провалили в Калуге
21:25 19.07
7 3044
ecilop

"форумы", "фестивали", "рейтинги","компитенции"- может всё-таки занятся реальным делом (работой)???????

...
Общество
На форуме в Калуге обсудили роль экологического сообщества в восстановлении экосистем
21:19 19.07
1 1788
lizette

Одной из главных достопримечательностей города Калининграда является остров Канта (он же Кнайпхоф от нем. Knypabe — «окруженный водой»). На острове расположен Кафедральный собор Богоматери и Святого Адальберта в готическом стиле. Сейчас Кафедральный собор функционирует как культурный центр. На его базе открыт музей Канта, посвященный истории города и деятельности выдающегося мыслителя, а также концертный зал, в котором проводятся органные и симфонические концерты. Возле собора расположена могила Канта. Также на острове имеется Парк скульптур, киоски с сувенирами и Медовый мост, который построен позже остальных и сохранился до наших дней. По Медовому мосту можно пройти от острова Канта к другой яркой достопримечательности города — Рыбной деревне.

...
Новости партнеров
Чем отдых в Калининградской области привлекает калужан
20:11 19.07
8 3235
Афиша
Разгар лета, или Что посетить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6ImJCSjduaEZWOWpoSFBrUVlWTGxBYmc9PSIsInZhbHVlIjoiYXBVcWJzdmZVT3ZtZzhNZ2lQaDRkQUlPZUFCWjZ2SGs4Zlg5NEdDRllDNysrU3FJREpDOC93V0lkcHY3bHRwc0RtckZuMWJCS0JwMG5qMkVkd0pMbWVsOUtpTW44QTI3ZzMvWTJQUnJnYUlaTWd0Rlc1M1FLaUhRT1I2UTRHSnF3ZDFvd0F1MHVMSEVyWFJ0NXZ3Z1JFU1JZK0FRRXJEaFlRM0tqMWNwNHVOVk5WdjRpYmtMZlN1SDluc2xXUWNjdUVjdCswWVFpVGFhTFBMRExhUzZpN3RzclJzVTBBRkxEdjZQZE02YTNKSXAyVGpWeFl5b2Z0VWdMNkVFa2I1a1ZNS2JmWVd6a2J5ekdwcDE2M3F4cElXakRhYnlFL0tWclJILzFBVVpPOVBsRWl3MGZDVm1RQ2h1bVM5SUtNVWpUYXBidWxNZzlGK3RTYUJGbUlrYVg4eXZseDhaR29sVWlxMnk2RkRoeEp6aHVweTh3Q1lCVWNET2lqakdVWFF5Slh6ZXg3U1ZwMnA4dmU1cFN6cjhYUFQ3dy8wY3dCaEMzd1RMbGQzS1A4WW41RG1TTlpLb2ZnRHVQanBydXpoWGpkUDJvOWt4YjNEN3lZNFc2d2xzYzJyK0xZZUVURlRsWm81eGo1dWZDY05KTnF2TGxzRjZqaEFtdk5tckFTWUw3SlBQVnQwRGpFVVljcUdScHFVV0VyZHc1aEVjM3pMR0FGS1Y4aEVDZ3A5QVFTbTdNUHd2aWJrcEh0STRCdGdJRTlLVFIzTDY1ekF1RlVoNXVEN3hFYUFqUUgvSHZZaFZTenVaZ24zemtWYy9DTGJmMDJ5b3VTOXNhRE1pb3FjRSIsIm1hYyI6IjE4MzViZGI0MWI4OWE4OTJmMDIxZDE4YTc1OTg3ZWMxNDYyOGI0MGM2YmI1OWI3YjcwZDI1MTVjYzMzNzI3ZGEiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IjVxZzBLMk5xK0duMUw4R290eis0T3c9PSIsInZhbHVlIjoiVjNoNWUvVlFPMVJIWTdWajg5alh2ZmNHUUt6VWtUQjdKUjBCRVh3dHFSTFA4QTZmdTBaUE8rTGM3ZlJ3S2hjUTRwL0lxaVRrVmtZL083MG5nTlNmOCtHRkE3Z1JRTXU4UDU5dThMNmVocmtLbmpyRzZIdzBFbDl4dERscDdtOFlJSEVEOUFKSVdlZGdlNnBzVC9wNmJPdUhwVzFoRmw0ZW9ZUUszREtsMGJuQ3BQazNHSm15R2RBV3NBYVNFb09RcmZubEFVdWRYL0plMXZucURPVHVxSUk2NjY3R0xVbUwwRjgwbXVOTHpGV21CQWVsZnk0NFVNRzJGeWRwSkRVT3pqL3ZsbS9tb0tTd05BYW5JZG5hUXNTeGtncFBVdUNNTDFHSXUwK2lsZnliUzV6cmNpZmdUMUtVYlZFaVF1ZGtkWCsxaEJtclB1TEd6TnJaelRaNTc4aUI0V2ExSDB3S05rYkQ2QW9BUTJwSjQ2TDVZc3BQS3BFMzM1NkRkbHRaTkY5dkNHNnZQRVZPZ2VaRmhqN1JVWjhZb0ZySm5PMWRwWGVWSjk5czFqd3k2bm80SllnbzRFUGNDcjNndzNsTCIsIm1hYyI6IjQ0ZDBiMWE3MDMwMmExMDI4YmE2NTMzMTQwNTIwNzc5OGU5YTE1M2NmYTk2ZTA3OWM2NDQ3YTU1ODU1Mjg3NzYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+