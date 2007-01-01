Под Калугой пропала 40-летняя женщина

Последний раз Анастасию Богданович видели 19 июля в селе Воскресенское Ферзиковского района.

Пока нет данных, где она может находиться, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Рост женщины – 160 сантиметров. На ней были красная куртка, коричневая футболка, светло-коричневые шорты, белые кроссовки.

Сообщить о женщине можно по номерам 112 или 88007005452.