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Происшествия

Под Калугой пропала 40-летняя женщина

Последний раз Анастасию Богданович видели 19 июля в селе Воскресенское Ферзиковского района.
Дмитрий Ивьев
09:37 сегодня
0 352
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Пока нет данных, где она может находиться, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Рост женщины – 160 сантиметров. На ней были красная куртка, коричневая футболка, светло-коричневые шорты, белые кроссовки.

Сообщить о женщине можно по номерам 112 или 88007005452.

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