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16-летняя девушка пропала в Калуге

О Софье Тиханкиной из села Некрасово нет информации с 15 июля, сообщили в пятницу в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
Дмитрий Ивьев
20:29 сегодня
0 344
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Рост девушки – 164 сантиметра.

На ней были розовые футболка, шорты и кроссовки. С собой - черная дамская сумка.

Любую информацию о калужанке можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

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лиза алерт
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