16-летняя девушка пропала в Калуге

О Софье Тиханкиной из села Некрасово нет информации с 15 июля, сообщили в пятницу в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Рост девушки – 164 сантиметра.

На ней были розовые футболка, шорты и кроссовки. С собой - черная дамская сумка.

Любую информацию о калужанке можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.