16-летняя девушка пропала в Калуге
Рост девушки – 164 сантиметра.
На ней были розовые футболка, шорты и кроссовки. С собой - черная дамская сумка.
Любую информацию о калужанке можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
Одной из главных достопримечательностей города Калининграда является остров Канта (он же Кнайпхоф от нем. Knypabe — «окруженный водой»). На острове расположен Кафедральный собор Богоматери и Святого Адальберта в готическом стиле. Сейчас Кафедральный собор функционирует как культурный центр. На его базе открыт музей Канта, посвященный истории города и деятельности выдающегося мыслителя, а также концертный зал, в котором проводятся органные и симфонические концерты. Возле собора расположена могила Канта. Также на острове имеется Парк скульптур, киоски с сувенирами и Медовый мост, который построен позже остальных и сохранился до наших дней. По Медовому мосту можно пройти от острова Канта к другой яркой достопримечательности города — Рыбной деревне....