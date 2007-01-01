В Калуге запустили фейерверки в здании военкомата
Это произошло днем в пятницу, 19 июля, в военном комиссариате на улице Поле Свободы, сообщил Shot.
По данным издания, мужчина поджег фейерверк и попытался скрыться, но его задержали.
Сообщается, что он стал жертвой мошенников, которые вынудили его совершить такой поступок.
В полиции официально ситуацию пока не комментируют.
Лента комментариев
nikol
Почему то у всех водителей ,автобусов и большегрузов , существует такая привычка. У нас фуры приезжают к магазину АТАК , бывает часа в два ночи и до утра стоят тарахтят, а водитель спит, может их это убаюкивает :) , а на экологию им плевать. Сосед как то ночью вышел поговорить с водилой, так тот очень удивился что такой шум мешает ночью....
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