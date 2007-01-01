В Калуге запустили фейерверки в здании военкомата

Это произошло днем в пятницу, 19 июля, в военном комиссариате на улице Поле Свободы, сообщил Shot.

По данным издания, мужчина поджег фейерверк и попытался скрыться, но его задержали.

Сообщается, что он стал жертвой мошенников, которые вынудили его совершить такой поступок.

В полиции официально ситуацию пока не комментируют.