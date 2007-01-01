В Калуге «Шкода» ночью вылетела в кювет

ДТП произошло около 1:30 19 июля недалеко от поворота на Калугу-2 на подъездной дороге от трассы М3 «Украина».

ДТП произошло около 1:30 19 июля недалеко от поворота на Калугу-2 на подъездной дороге от трассы М3 «Украина».

По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением.

Фото с места происшествия опубликовало МЧС.

Сообщается о нескольких пострадавших.