В Калуге «Шкода» ночью вылетела в кювет
ДТП произошло около 1:30 19 июля недалеко от поворота на Калугу-2 на подъездной дороге от трассы М3 «Украина».
ДТП произошло около 1:30 19 июля недалеко от поворота на Калугу-2 на подъездной дороге от трассы М3 «Украина».
По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением.
Фото с места происшествия опубликовало МЧС.
Сообщается о нескольких пострадавших.
Лента комментариев
nikol
Почему то у всех водителей ,автобусов и большегрузов , существует такая привычка. У нас фуры приезжают к магазину АТАК , бывает часа в два ночи и до утра стоят тарахтят, а водитель спит, может их это убаюкивает :) , а на экологию им плевать. Сосед как то ночью вышел поговорить с водилой, так тот очень удивился что такой шум мешает ночью....
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