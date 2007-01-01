Два человека утонули в Калужской области
15 июля тело 77-летнего пенсионера нашли в пруду в деревне Ивакино Боровского района, сообщили в Следственном комитете.
А 16 июля обнаружен труп 64-летнего мужчины у деревни Денисово Дзержинского района. Он ушел в лес собирать грибы и решил искупаться в Угре.
- Видимых следов насильственной смерти у погибших не обнаружено, проводятся судебно-медицинские экспертизы, - заявили в СК.
Следователи призвали калужан быть осторожнее при купании.
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4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя. (2%)
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