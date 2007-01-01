Два человека утонули в Калужской области

15 июля тело 77-летнего пенсионера нашли в пруду в деревне Ивакино Боровского района, сообщили в Следственном комитете.

А 16 июля обнаружен труп 64-летнего мужчины у деревни Денисово Дзержинского района. Он ушел в лес собирать грибы и решил искупаться в Угре.

- Видимых следов насильственной смерти у погибших не обнаружено, проводятся судебно-медицинские экспертизы, - заявили в СК.

Следователи призвали калужан быть осторожнее при купании.