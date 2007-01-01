В Калуге 17-летний парень отскочил под машину из-за напавшей собаки

В полиции сообщили подробности о происшествии на улице Волкова.

Около 11 утра в понедельник, 15 июля, юный калужанин шел по краю проезжей части и у дома №19а на него напала собака.

Испугавшись, он отскочил на дорогу, где в этот момент ехала 43-летняя женщина на «Хавале».

Сбитого пешехода с травмами увезли в больницу.