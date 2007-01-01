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Происшествия

Мотоциклист пострадал в аварии в Калуге

ДТП произошло около 16:20 в понедельник, 15 июля, на улице Московской, сообщили в МЧС.
Дмитрий Ивьев
17:29 сегодня
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Читайте KP40.RU:

Там столкнулись легковой автомобиль «Шевроле» и «Мотоленд».

Информация о состоянии байкера уточняется.

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Лента комментариев
Н.Влюбчивый

Из сообщения за 2022г. Хлебозаводам Калужской области будет компенсирована часть затрат на производство и реализацию хлебобулочных изделий - при условии, что они возьмут на себя обязательства не повышать цены на продукцию. На поддержку этого сектора экономики России из федерального бюджета выделяется 2,5 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе областного правительства.

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Александр KU

Не забудьте рассказать людям о настоящему предназначении этих зданий. А именно в качестве станций по добыче атмосферного электричества (на старых фото, вы не увидите никаких крестов. На их месте шпили или принимающие улавливающие антенны. А теперь вещают лапшу на уши.

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Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
3 Конечно правильно, пусть торгуют как все, по правилам  (1%)
145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни!  (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине.  (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли.  (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя.  (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют!  (16%)
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