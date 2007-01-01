Водитель погиб в перевернувшейся «буханке»
Авария произошла утром в понедельник, 15 июля, на дороге Козельск – Ульяново – Дудоровский – Хвастовичи, сообщили в ГИБДД.
По предварительным данным, 64-летний мужчина не справился с управлением. УАЗ съехал в кювет и перевернулся.
Водитель умер до приезда скорой помощи.
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Н.Влюбчивый
Из сообщения за 2022г. Хлебозаводам Калужской области будет компенсирована часть затрат на производство и реализацию хлебобулочных изделий - при условии, что они возьмут на себя обязательства не повышать цены на продукцию. На поддержку этого сектора экономики России из федерального бюджета выделяется 2,5 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе областного правительства....
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