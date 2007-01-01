В Калуге ребенок упал с высоты 4 этажа и вернулся домой

Мальчик в состоянии средней тяжести.

Вечером 14 июля в Калуге на улице Молодежной 8-летний мальчик выпал из окна. После этого он смог самостоятельно вернуться домой и рассказать о произошедшем.

В СУ СК по Калужской области сообщили, что ребенку сделали операцию. В данный момент он находится в больнице. Судя по предварительным данным, мальчик выпал, когда открывал окно.

На прошлой неделе в областном центре с высоты 5 этажа выпал двухлетний малыш.