В Калуге ребенок упал с высоты 4 этажа и вернулся домой
Вечером 14 июля в Калуге на улице Молодежной 8-летний мальчик выпал из окна. После этого он смог самостоятельно вернуться домой и рассказать о произошедшем.
В СУ СК по Калужской области сообщили, что ребенку сделали операцию. В данный момент он находится в больнице. Судя по предварительным данным, мальчик выпал, когда открывал окно.
На прошлой неделе в областном центре с высоты 5 этажа выпал двухлетний малыш.
Из сообщения за 2022г. Хлебозаводам Калужской области будет компенсирована часть затрат на производство и реализацию хлебобулочных изделий - при условии, что они возьмут на себя обязательства не повышать цены на продукцию. На поддержку этого сектора экономики России из федерального бюджета выделяется 2,5 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе областного правительства....