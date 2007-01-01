Самосвал врезался в надземный пешеходный переход в Калужской области

Авария произошла в ночь на 14 июля на трассе М3 «Украина» в Дзержинском районе недалеко от поворота на Калугу.

По предварительным данным полиции, 49-летний водитель грузовика «Мерседес» ехал с поднятым кузовом и врезался в переход, а потом смял металлическое ограждение.

Автомобилист попал в больницу.

Отметим, что сейчас на этом участке меняют асфальт, движение ограничено.