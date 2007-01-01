Женщина утонула в Калужской области
В субботу, 13 июля, в Людинове утонула женщина. Следственный комитет сообщает о случившемся.
Жительница Людинова приехала с родными на полуостров Никольский, чтобы отметить день рождения.
Компания людей отдыхала, распивала спиртное.
Спустя время родственники поняли, что женщина не выходит из водоема.
Осмотрели озеро и увидели её на поверхности воды лицом вниз.
Ей попытались оказать помощь, но спасти жизнь не смогли.
Следствие устанавливает все обстоятельства ЧП.
Пожалуйста сделайте хоть что нибудь в городе не из самых дешёвых стройматериалов. Хоть раз можно перенести-исполнить фантазию архитектура так как она есть. Чтобы эта конструкция не требовала ремонта и выглядела первоначально после первого года использования. Иди честные люди полностью истреблены? Привлеките строителей советской школы (строящих по стандартам) и современных дизайнеров. И все получится....