Женщина утонула в Калужской области

Следственный комитет устанавливает обстоятельства ЧП.

В субботу, 13 июля, в Людинове утонула женщина. Следственный комитет сообщает о случившемся.

Жительница Людинова приехала с родными на полуостров Никольский, чтобы отметить день рождения.

Компания людей отдыхала, распивала спиртное.

Спустя время родственники поняли, что женщина не выходит из водоема.

Осмотрели озеро и увидели её на поверхности воды лицом вниз.

Ей попытались оказать помощь, но спасти жизнь не смогли.

Следствие устанавливает все обстоятельства ЧП.