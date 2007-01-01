В Калуге обезвредили снаряд времен Великой Отечественной войны
В субботу, 13 июля, в Калуге обезвредили снаряд времен Великой Отечественной войны.
Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.
В Калуге, в деревне Мстихино на Мостовском карьере была обнаружена и обезврежена минометная мина 81 мм.
МЧС напоминает, при обнаружении взрывоопасного предмета не трогайте его. Обозначьте место находки и вызовите специалистов позвонив по номеру: 112 или 101.
Пожалуйста сделайте хоть что нибудь в городе не из самых дешёвых стройматериалов. Хоть раз можно перенести-исполнить фантазию архитектура так как она есть. Чтобы эта конструкция не требовала ремонта и выглядела первоначально после первого года использования. Иди честные люди полностью истреблены? Привлеките строителей советской школы (строящих по стандартам) и современных дизайнеров. И все получится....