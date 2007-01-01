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Происшествия

В Калужской области мужчину насмерть задавил асфальтовый бункер

В Малоярославецком районе в субботу, 13 июля на площадке промышленного предприятия произошла трагедия.
12:56 сегодня
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Читайте KP40.RU:

Водитель автомобиля разгружал литой асфальт. В результате он оказался зажатым бункером. Мужчина скончался на месте.

Прокуратура Малоярославецкого района взяла под контроль расследование всех подробностей трагедии.

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Александр KU

Пожалуйста сделайте хоть что нибудь в городе не из самых дешёвых стройматериалов. Хоть раз можно перенести-исполнить фантазию архитектура так как она есть. Чтобы эта конструкция не требовала ремонта и выглядела первоначально после первого года использования. Иди честные люди полностью истреблены? Привлеките строителей советской школы (строящих по стандартам) и современных дизайнеров. И все получится.

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С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
3 Конечно правильно, пусть торгуют как все, по правилам  (1%)
145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни!  (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине.  (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли.  (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя.  (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют!  (16%)
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