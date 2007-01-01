В Калужской области в результате ДТП погибла девушка-пассажир

Ночью в субботу, 13 июля, на автодороге, ведущей в город Кременки Жуковского района произошла авария со смертельным исходом.

В час ночи водитель «Тойота Камри» вылетел на встречку и улетел в кювет. Авто врезалось в опору линии электропередачи и загорелось.

Водителя, 22-летнеего молодого человека и его пассажира – парня 23 лет госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

В машине ехала ещё и 18-летняя девушка. Она скончалась на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело, его взяла на контроль прокуратура Жуковского района.