В Калужской области в результате ДТП погибла девушка-пассажир
В час ночи водитель «Тойота Камри» вылетел на встречку и улетел в кювет. Авто врезалось в опору линии электропередачи и загорелось.
Водителя, 22-летнеего молодого человека и его пассажира – парня 23 лет госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
В машине ехала ещё и 18-летняя девушка. Она скончалась на месте происшествия.
Возбуждено уголовное дело, его взяла на контроль прокуратура Жуковского района.
Пожалуйста сделайте хоть что нибудь в городе не из самых дешёвых стройматериалов. Хоть раз можно перенести-исполнить фантазию архитектура так как она есть. Чтобы эта конструкция не требовала ремонта и выглядела первоначально после первого года использования. Иди честные люди полностью истреблены? Привлеките строителей советской школы (строящих по стандартам) и современных дизайнеров. И все получится....