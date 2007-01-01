В Калужской области перевернулась фура МАЗ
В пятницу, 12 июля, наш читатель прислал в редакцию фото перевернувшейся фуры.
- Лежит на боку прямо в деревне Федоровка, - пишет очевидец. – Встречки никакой не видно, следов удара тоже, так что совершенно непонятно, как он перевернулся.
На момент, когда калужанин проезжал мимо, дорожной полиции на месте еще не было. Нет пока и сообщений об аварии и от ГУ МЧС по Калужской области. Так что подробности о причинах аварии и наличии пострадавших будет позже.
Пожалуйста сделайте хоть что нибудь в городе не из самых дешёвых стройматериалов. Хоть раз можно перенести-исполнить фантазию архитектура так как она есть. Чтобы эта конструкция не требовала ремонта и выглядела первоначально после первого года использования. Иди честные люди полностью истреблены? Привлеките строителей советской школы (строящих по стандартам) и современных дизайнеров. И все получится....