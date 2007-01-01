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В Калужской области перевернулась фура МАЗ

Авария произошла в Медынском районе.
Сергей ПЕТРОВ
18:48 сегодня
0 412
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В пятницу, 12 июля, наш читатель прислал в редакцию фото перевернувшейся фуры.

- Лежит на боку прямо в деревне Федоровка, - пишет очевидец. – Встречки никакой не видно, следов удара тоже, так что совершенно непонятно, как он перевернулся.

На момент, когда калужанин проезжал мимо, дорожной полиции на месте еще не было. Нет пока и сообщений об аварии и от ГУ МЧС по Калужской области. Так что подробности о причинах аварии и наличии пострадавших будет позже.

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Лента комментариев
Александр KU

Пожалуйста сделайте хоть что нибудь в городе не из самых дешёвых стройматериалов. Хоть раз можно перенести-исполнить фантазию архитектура так как она есть. Чтобы эта конструкция не требовала ремонта и выглядела первоначально после первого года использования. Иди честные люди полностью истреблены? Привлеките строителей советской школы (строящих по стандартам) и современных дизайнеров. И все получится.

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С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
3 Конечно правильно, пусть торгуют как все, по правилам  (1%)
145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни!  (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине.  (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли.  (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя.  (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют!  (16%)
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