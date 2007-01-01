В Калужской области перевернулась фура МАЗ

Авария произошла в Медынском районе.

В пятницу, 12 июля, наш читатель прислал в редакцию фото перевернувшейся фуры.

- Лежит на боку прямо в деревне Федоровка, - пишет очевидец. – Встречки никакой не видно, следов удара тоже, так что совершенно непонятно, как он перевернулся.

На момент, когда калужанин проезжал мимо, дорожной полиции на месте еще не было. Нет пока и сообщений об аварии и от ГУ МЧС по Калужской области. Так что подробности о причинах аварии и наличии пострадавших будет позже.