В Калужской области пропала 45-летняя женщина

Последний раз ее видели 9 июля.

Светлана Ефремова пропала в Спас-Деменске. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".

Рост пропавшей женщины - 160 сантиметров. Телосложение нормальное, волосы темно-русые, глаза голубые. Предположительно, на Светлане Ефремовой была надета светло-голубая футболка, розовые укороченные брюки и светло-бежевые тапки. Также у нее была светло-бежевая сумка.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, сообщите по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.