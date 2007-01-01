В Калужской области пропала 45-летняя женщина
Светлана Ефремова пропала в Спас-Деменске. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".
Рост пропавшей женщины - 160 сантиметров. Телосложение нормальное, волосы темно-русые, глаза голубые. Предположительно, на Светлане Ефремовой была надета светло-голубая футболка, розовые укороченные брюки и светло-бежевые тапки. Также у нее была светло-бежевая сумка.
Если вы что-либо знаете о пропавшей, сообщите по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.
Хорошо, что не запустили трамваи в Калуге. Большинство улиц узкие. К тому же трамвайные рельсы прокладывают по середине мостовых. Так что если трамвай остановится на остановке, то автомобилям которые едут между тротуаром и трамваем, приходится ждать окончания выхода и посадки пассажиров. В отличие от трамваев троллейбусы на остановке подходят к самому тротуару и не мешают автомобилям проезжать мимо....