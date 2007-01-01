Генераторную будку около синагоги в Обнинске подожгли два подростка
Ранее мы сообщали о поджоге подстанции около духовного места в четверг, 11 июля.
Полицейские поймали поджигателей. Ими оказались два подростка. Дети сломали забор, забрались в сарай и попытались его поджечь. После этого они убежали.
По предварительным данным, у поджигателей были только хулиганские мотивы. Силовики провели воспитательные беседы с маленькими нарушителями и их родителями.
Хорошо, что не запустили трамваи в Калуге. Большинство улиц узкие. К тому же трамвайные рельсы прокладывают по середине мостовых. Так что если трамвай остановится на остановке, то автомобилям которые едут между тротуаром и трамваем, приходится ждать окончания выхода и посадки пассажиров. В отличие от трамваев троллейбусы на остановке подходят к самому тротуару и не мешают автомобилям проезжать мимо....