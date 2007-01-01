Генераторную будку около синагоги в Обнинске подожгли два подростка

Одному из хулиганов меньше 10 лет.

Ранее мы сообщали о поджоге подстанции около духовного места в четверг, 11 июля.

Полицейские поймали поджигателей. Ими оказались два подростка. Дети сломали забор, забрались в сарай и попытались его поджечь. После этого они убежали.

По предварительным данным, у поджигателей были только хулиганские мотивы. Силовики провели воспитательные беседы с маленькими нарушителями и их родителями.