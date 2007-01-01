В Калужской области 17-летняя девушка за рулем «Хендая» врезалась в дерево и погибла
В пятницу, 12 июля, в Юхновском районе произошло смертельное ДТП. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Калужской области.
По предварительный данным, около 5:30 на автодороге «Вязьма-Калуга-Упрямово – Чемоданово» 17-летняя девушка за рулем «Хендая» не справилась с управлением, съехала в кювет врезалась в дерево.
От полученных травм юная автомобилистка скончалась на месте происшествия. Пассажир не пострадал. На место ДТП выехал прокурор Юхновского района. Проводится проверка.
Хорошо, что не запустили трамваи в Калуге. Большинство улиц узкие. К тому же трамвайные рельсы прокладывают по середине мостовых. Так что если трамвай остановится на остановке, то автомобилям которые едут между тротуаром и трамваем, приходится ждать окончания выхода и посадки пассажиров. В отличие от трамваев троллейбусы на остановке подходят к самому тротуару и не мешают автомобилям проезжать мимо....