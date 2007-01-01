В Калужской области 17-летняя девушка за рулем «Хендая» врезалась в дерево и погибла

ДТП произошло рано утром 12 июля.

В пятницу, 12 июля, в Юхновском районе произошло смертельное ДТП. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Калужской области.

По предварительный данным, около 5:30 на автодороге «Вязьма-Калуга-Упрямово – Чемоданово» 17-летняя девушка за рулем «Хендая» не справилась с управлением, съехала в кювет врезалась в дерево.

От полученных травм юная автомобилистка скончалась на месте происшествия. Пассажир не пострадал. На место ДТП выехал прокурор Юхновского района. Проводится проверка.