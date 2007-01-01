В синагоге Обнинска подожгли подстанцию

Федерация еврейских общин сообщила об акте вандализма в наукограде.

В четверг, 11 июля, общественная организация рассказала подробности о том, что произошло в Обнинске днем ранее.

Вечером среды неизвестные пробрались на территорию духовного места и подожгли внутреннюю электроподстанцию.

- В результате сгорела генераторная будка, - сообщается на сайте Федерации еврейских общин. - Нападавшие выломали часть забора, попытались разбить окна главного здания и вскрыть дверь, однако забраться внутрь им не удалось. В результате нападения никто из людей не пострадал.

Электропитание синагоги было восстановлено, а полиция начала проверку.