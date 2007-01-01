В синагоге Обнинска подожгли подстанцию
В четверг, 11 июля, общественная организация рассказала подробности о том, что произошло в Обнинске днем ранее.
Вечером среды неизвестные пробрались на территорию духовного места и подожгли внутреннюю электроподстанцию.
- В результате сгорела генераторная будка, - сообщается на сайте Федерации еврейских общин. - Нападавшие выломали часть забора, попытались разбить окна главного здания и вскрыть дверь, однако забраться внутрь им не удалось. В результате нападения никто из людей не пострадал.
Электропитание синагоги было восстановлено, а полиция начала проверку.
Хорошо, что не запустили трамваи в Калуге. Большинство улиц узкие. К тому же трамвайные рельсы прокладывают по середине мостовых. Так что если трамвай остановится на остановке, то автомобилям которые едут между тротуаром и трамваем, приходится ждать окончания выхода и посадки пассажиров. В отличие от трамваев троллейбусы на остановке подходят к самому тротуару и не мешают автомобилям проезжать мимо....
Вернётся откуда? -"два года исправительных работ" это улицы подметать или другие не квалифицированные работы. А права на вождение автомобиля, на каком основании? Ни ГИБДД ни при задержании экспертизы не проводили и от проверки на предмет алкоголя он не отказывался. Может просто возбуждён был? А со слов "терпилы" не аргумент!...