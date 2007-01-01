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Происшествия

В Калуге началась следственная проверка после падения ребенка из окна

Инцидент произошел на улице Генерала Попова.
Софья Фирсова
15:27 сегодня
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Напомним, что в среду, 10 июля, на Правобережье с высоты пятого этажа выпал двухлетний мальчик.

По предварительной информации, в квартире в этот момент была мать ребенка, ее сожитель и подруга. Малыш смотрел телевизор в комнате, а мама периодически заходила туда. В один момент женщина увидела, что ее сын выпал из окна вместе с москитной сеткой. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета по Калужской области.

В данный момент идет проверка условий жизни ребенка, и устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Следственный комитет призвал жителей региона не оставлять детей без присмотра, проветривать помещение в вертикальном режиме открытия окна, убирать мебель от подоконника, оборудовать окна специальными замками.

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