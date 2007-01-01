В Калуге началась следственная проверка после падения ребенка из окна
Напомним, что в среду, 10 июля, на Правобережье с высоты пятого этажа выпал двухлетний мальчик.
По предварительной информации, в квартире в этот момент была мать ребенка, ее сожитель и подруга. Малыш смотрел телевизор в комнате, а мама периодически заходила туда. В один момент женщина увидела, что ее сын выпал из окна вместе с москитной сеткой. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета по Калужской области.
В данный момент идет проверка условий жизни ребенка, и устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Следственный комитет призвал жителей региона не оставлять детей без присмотра, проветривать помещение в вертикальном режиме открытия окна, убирать мебель от подоконника, оборудовать окна специальными замками.
Хорошо, что не запустили трамваи в Калуге. Большинство улиц узкие. К тому же трамвайные рельсы прокладывают по середине мостовых. Так что если трамвай остановится на остановке, то автомобилям которые едут между тротуаром и трамваем, приходится ждать окончания выхода и посадки пассажиров. В отличие от трамваев троллейбусы на остановке подходят к самому тротуару и не мешают автомобилям проезжать мимо....
Вернётся откуда? -"два года исправительных работ" это улицы подметать или другие не квалифицированные работы. А права на вождение автомобиля, на каком основании? Ни ГИБДД ни при задержании экспертизы не проводили и от проверки на предмет алкоголя он не отказывался. Может просто возбуждён был? А со слов "терпилы" не аргумент!...