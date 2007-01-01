Издевавшемуся над собакой живодеру грозит 3 года

Прокуратура координирует расследование дела.

Ранее мы сообщали об ужасающем происшествии на автодороге «Калуга-Медынь» в районе д. Акатово . Житель Дзержинского района привязал бигля к машине и тащил по земле.

В пресс-службе прокуратуры в четверг, 11 июля, сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, а равно из хулиганских побуждений, повлекшее его увечье).

Собака получила сильные ожоги. Неравнодушные люди подобрали беднягу и отвезли в ветеринарную клинику. Многие жители области уже готовы взять бигля к себе. Ему дали имя Боня. Также волонтеры организовали сбор, на котором собрали полную сумму на часть необходимых препаратов.