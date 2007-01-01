Издевавшемуся над собакой живодеру грозит 3 года
Ранее мы сообщали об ужасающем происшествии на автодороге «Калуга-Медынь» в районе д. Акатово . Житель Дзержинского района привязал бигля к машине и тащил по земле.
В пресс-службе прокуратуры в четверг, 11 июля, сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, а равно из хулиганских побуждений, повлекшее его увечье).
Собака получила сильные ожоги. Неравнодушные люди подобрали беднягу и отвезли в ветеринарную клинику. Многие жители области уже готовы взять бигля к себе. Ему дали имя Боня. Также волонтеры организовали сбор, на котором собрали полную сумму на часть необходимых препаратов.
Хорошо, что не запустили трамваи в Калуге. Большинство улиц узкие. К тому же трамвайные рельсы прокладывают по середине мостовых. Так что если трамвай остановится на остановке, то автомобилям которые едут между тротуаром и трамваем, приходится ждать окончания выхода и посадки пассажиров. В отличие от трамваев троллейбусы на остановке подходят к самому тротуару и не мешают автомобилям проезжать мимо....
Вернётся откуда? -"два года исправительных работ" это улицы подметать или другие не квалифицированные работы. А права на вождение автомобиля, на каком основании? Ни ГИБДД ни при задержании экспертизы не проводили и от проверки на предмет алкоголя он не отказывался. Может просто возбуждён был? А со слов "терпилы" не аргумент!...