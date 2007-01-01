Выпавший из окна на Правобережье ребенок в тяжелом, но стабильном состоянии

Скорая добралась до малыша за 9 минут.

Ранее мы сообщали о происшествии на Правом берегу в Калуге. На улице Генерала Попова с высоты пятого этажа выпал ребенок.

Инцидент прокомментировал министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко. Он рассказал, что ребенка доставили в Детскую областную больницу. Сейчас пострадавший в тяжелом, но стабильном состоянии.

- Каждый год мы регулярно говорим об опасности падений из окон, но трагедии продолжаются. Позаботьтесь о безопасности ваших детей, установите заглушки на окна и не оставляйте детей одних в комнате с открытым окном! - обратился к жителем региона Пахоменко.