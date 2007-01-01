Выпавший из окна на Правобережье ребенок в тяжелом, но стабильном состоянии
Скорая добралась до малыша за 9 минут.
Ранее мы сообщали о происшествии на Правом берегу в Калуге. На улице Генерала Попова с высоты пятого этажа выпал ребенок.
Инцидент прокомментировал министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко. Он рассказал, что ребенка доставили в Детскую областную больницу. Сейчас пострадавший в тяжелом, но стабильном состоянии.
- Каждый год мы регулярно говорим об опасности падений из окон, но трагедии продолжаются. Позаботьтесь о безопасности ваших детей, установите заглушки на окна и не оставляйте детей одних в комнате с открытым окном! - обратился к жителем региона Пахоменко.
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