В Калуге «Шевроле» вылетел в кювет
Несколько человек пострадали.
В четверг, 11 июля, в Калуге произошло ДТП с несколькими пострадавшими. Об этом сообщает региональное МЧС.
Примерно в 1 час 16 минут стало известно о ДТП на первом километре Северного обхода. У поворота на Муратовский Щебзавод автомобиль «Шевроле» вылетел в кювет.
Пострадали несколько человек.
Тяжесть их травм и причины ДТП уточняются.
Лента комментариев
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С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
3 Конечно правильно, пусть торгуют как все, по правилам (1%)
145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни! (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине. (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли. (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя. (2%)
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