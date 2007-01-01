В Калужской области скутерист врезался в дерево

Есть пострадавший.

В среду, 10 июля, в 22:10 в поселке Росва на улице Советской произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Калужской области.

По данным спасателей, скутер врезался в дерево. Пострадал один человек.

Точные обстоятельства происшествия уточняются.