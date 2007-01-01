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Происшествия

Издевавшимся над собакой живодером оказался житель Дзержинского района

О задержании садиста сообщили в пресс-службе полиции Калужской области.
Софья Фирсова
18:41 сегодня
0 503
Читайте KP40.RU:

Ранее мы сообщали, что в Калужской области хозяин бигля привязал собаку к автомобилю и тащил по земле.

Животное передали ветеринарам.

Расследование продолжается.

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Лента комментариев
Н.Влюбчивый

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Беня Ли
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Беня Ли

Денег нет, ны вы держитесь. (C) Такое впечатление, что им новые методички никак не подвезут. На любое происшествие один ответ. Или только городской голова имеет право разрешить выделение денег на провал. Дело Остапа Бендера живёт - пора продавать билеты на осмотр провала.

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Надо же, новость дня! Откликнувшись на беспокойство некомпетентного холопа, барин впустую потратил своё время. 😮

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Это вам не СССР, где думали о людях и застройка была комплексная. Сейчас думают о прибыли, поэтому на людей навалить. Рынок, ничего личного.

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Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
3 Конечно правильно, пусть торгуют как все, по правилам  (1%)
145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни!  (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине.  (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли.  (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя.  (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют!  (16%)
Вы можете посмотреть результаты прошлых опросов
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