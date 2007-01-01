Дорогой в деревне Хлопово Калужской области заинтересовался глава СК Бастрыкин
Проверку состояния дороги он взял под свой контроль.
Ранее мы сообщали, что в деревне Холопово врачи не смогли добраться до 93-летней женщины. Пенсионерку довозили до машины скорой помощи на ковше от трактора.
Местные жители уже давно жаловались на состояние дороги.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин попросил доложить ему результаты проверки, организованной в СУ СК по Калужской области.
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С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
3 Конечно правильно, пусть торгуют как все, по правилам (1%)
145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни! (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине. (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли. (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя. (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют! (16%)
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