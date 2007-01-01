Дорогой в деревне Хлопово Калужской области заинтересовался глава СК Бастрыкин

Проверку состояния дороги он взял под свой контроль.

Ранее мы сообщали, что в деревне Холопово врачи не смогли добраться до 93-летней женщины. Пенсионерку довозили до машины скорой помощи на ковше от трактора.

Местные жители уже давно жаловались на состояние дороги.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин попросил доложить ему результаты проверки, организованной в СУ СК по Калужской области.