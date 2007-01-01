В Калужской области в пруду обнаружили труп 54-летнего мужчины

ЧП произошло в городе Белоусово в среду, 10 июля.

Как уточнили в Управлении следственного комитета по Калужской области, утром мужчина пошел на рыбалку. Ловил с берега. А прохожие заметили в воде его тело.

Следственные органы выясняют обстоятельства происшествия.

По данным МЧС РФ, трагическая статистика происшествий на воде в этом году значительно превышает прошлогодние показатели.