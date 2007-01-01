в Калуге 32-летний пешеход перебегал дорогу и попал под колеса «Лады»

Пострадавший с травмами был доставлен в больницу.

Ранее мы писали, что в Калуге на улице Телевизионной пешеход попал под колеса автомобиля.

УМВД по Калужской области сообщает подробности.

В 19 часов 55 минут у долма № 7 по улице Телевизионной в Калуге произошло ДТП.

Предварительно, 22-летний водитель «Лады 210740» ехал по Телевизионной от Билибина в сторону Социалистической и допустил наезд на 32-летнего пешехода, который перебегал проезжую часть слева направо по ходу движения машины.

Пешеход с травмами был доставлен в медучреждение.