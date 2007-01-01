Полиция начала проверку действий живодера в Калужской области

Он привязал бигля к машине и тащил по земле.

Ранее мы писали о жутком происшествии на дороге деревня Акатово - деревня Каравай. Мужчина привязал к машине собаку и ехал на большой скорости.

Неравнодушные люди подобрали бигля на трассе и отвезли в ветклинику. После публикации в СМИ и обращения жителей Дзержинского района, полиция организовала проверку.

Личность и местонахождение водителя устанавливаются. О результатах проверки мы сообщим позже.