Полиция начала проверку действий живодера в Калужской области
Он привязал бигля к машине и тащил по земле.
Ранее мы писали о жутком происшествии на дороге деревня Акатово - деревня Каравай. Мужчина привязал к машине собаку и ехал на большой скорости.
Неравнодушные люди подобрали бигля на трассе и отвезли в ветклинику. После публикации в СМИ и обращения жителей Дзержинского района, полиция организовала проверку.
Личность и местонахождение водителя устанавливаются. О результатах проверки мы сообщим позже.
Лента комментариев
Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
3 Конечно правильно, пусть торгуют как все, по правилам (1%)
145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни! (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине. (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли. (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя. (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют! (16%)
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