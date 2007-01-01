В Калужской области обезвредили три снаряда времен Великой Отечественной войны
Некоторые были найдены вблизи деревень.
В среду, 10 июля, ГУ МЧС по Калужской области сообщает об обезвреживании в регионе трех снарядом времен Великой Отечественной войны.
- Людиновский район, деревня Буда, в 500 метрах от деревни на обочине дороги найдена и обезврежена минометная мина 50 мм, 1 единица.
- Ульяновский район, Кцынское лесничество, в лесном массиве, 55 квартал выдел найден и обезврежен артиллерийский снаряд 76 мм – 1 единица.
- Жуковский район, д. Екатериновка, в 300 метрах в лесном массиве найдена и обезврежена минометная мина 120 мм – 1 единица.
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