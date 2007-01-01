В Калужской области руководителя заставили выплатить долг по зарплате

В Тарусском районе задержали выплату вознаграждения 14-ти работникам одного из молочных производств.

Общая сумма задолженности составила 248 тысяч рублей, и в дело вмешалась прокуратура Тарусского района.

Генеральному директору предприятия внесено представление, по результатам которого задолженность перед работниками погасили полностью.

Как сообщила в среду, 10 июля, Калужская областная прокуратура, руководитель предприятия уже привлекался к административной ответственности за невыплату заработной платы. Поэтому, ему пришлось не только выплатить долги, но и ответить перед законом по факту административного правонарушения. Штраф за него составил 25 тысяч рублей.