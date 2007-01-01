В Калужской области руководителя заставили выплатить долг по зарплате
В Тарусском районе задержали выплату вознаграждения 14-ти работникам одного из молочных производств.
Общая сумма задолженности составила 248 тысяч рублей, и в дело вмешалась прокуратура Тарусского района.
Генеральному директору предприятия внесено представление, по результатам которого задолженность перед работниками погасили полностью.
Как сообщила в среду, 10 июля, Калужская областная прокуратура, руководитель предприятия уже привлекался к административной ответственности за невыплату заработной платы. Поэтому, ему пришлось не только выплатить долги, но и ответить перед законом по факту административного правонарушения. Штраф за него составил 25 тысяч рублей.
Лента комментариев
Опрос
С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
3 Конечно правильно, пусть торгуют как все, по правилам (1%)
145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни! (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине. (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли. (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя. (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют! (16%)
ТОП народных новостей
За месяц
Дарья Суханова
0 1379
Комментарий дня
Колумнисты