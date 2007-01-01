В Калуге на улице Телевизионной сбили пешехода
Пострадавшему потребовалась помощь медиков.
Во вторник, 9 июля, в Калуге сбили пешехода. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.
В 19 часов 52 минуты стало известно о ДТП на улице Телевизионной.
Автомобиль «ВАЗ 2107» сбил пешехода, ему потребовалась помощь медиков.
Подробности происшествия уточняются.
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С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
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145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни! (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине. (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли. (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя. (2%)
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