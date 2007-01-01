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Происшествия

В Калуге на улице Телевизионной сбили пешехода

Пострадавшему потребовалась помощь медиков.
10:00 сегодня
0 431
Елена Сумак.
Читайте KP40.RU:

Во вторник, 9 июля, в Калуге сбили пешехода. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

В 19 часов 52 минуты стало известно о ДТП на улице Телевизионной.

Автомобиль «ВАЗ 2107» сбил пешехода, ему потребовалась помощь медиков.

Подробности происшествия уточняются.

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Лента комментариев
Беня Ли
Собственно, знаки, дорог там нет.
...
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Беня Ли

Денег нет, ны вы держитесь. (C) Такое впечатление, что им новые методички никак не подвезут. На любое происшествие один ответ. Или только городской голова имеет право разрешить выделение денег на провал. Дело Остапа Бендера живёт - пора продавать билеты на осмотр провала.

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mrTJohn

Надо же, новость дня! Откликнувшись на беспокойство некомпетентного холопа, барин впустую потратил своё время. 😮

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amorph

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То есть платить будут не туристы, а объекты размещения – гостиницы, владельцы квартир.

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3 Конечно правильно, пусть торгуют как все, по правилам  (1%)
145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни!  (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине.  (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли.  (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя.  (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют!  (16%)
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