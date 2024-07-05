Калужане ищут свидетелей жестокого обращения с собакой

Автомобиль живодера догнать не получилось.

В редакцию обратились калужане и сообщили том, что стали свидетелями жестокого обращения с собакой.

- Ищем свидетелей вопиющего случая, который произошёл в 22ч 55мин 05.07.2024г. на дороге д. Акатово – д.Каравай. Ехала машина, а за ней на поводке волочилась собачка. Очевидцы пытались остановить водителя, но он прибавил газу, они побоялись, что причинят ещё больше вреда собачке. Догнать не получилось. Дождь не дал качественно сделать видеозапись.

Нужна помощь в установлении марки и госномера автомобиля, чтобы привлечь этого живодёра к ответственности за жестокое обращение с животными.

Всех жителей просят внимательно присмотреться к собаке! Возможно, она жила рядом с вами!

Собака породы Бигль, мальчик.

Если кто-то обладает информацией о данном инциденте, просьба сообщить по номеру 89533132736 Михаил.