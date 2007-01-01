«Деньги на восстановление отсутствуют»: калужанину ответили на жалобу на обвал у Гагаринского моста
Ранее мы рассказывали, что в Калуге произошел обвал у Гагаринского моста.
В тот же день нам написал наш читатель Сергей.
Калужанин оповестил власти об обвале еще 18 июня и получил ответ, что в этом году невозможно решить проблему.
- Хотел бы дополнить информацию по вопросу оползня на Гагаринском мосту, - пишет Сергей. - Через приложение «Решаем вместе» я ещё 18 июня сообщил об этом ЧП. И уже 26 июня получил ответ наших властей: «К сожалению, в текущем году денежные средства на восстановление мостового сооружения отсутствуют, в случае выделения дополнительного финансирования мы обязательно вернемся к решению данного вопроса».
Денежные средства появятся только после получения травм кем-то, или того хуже смерти по неосторожности? - добавляет калужанин.