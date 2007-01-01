В Калужской области пропал пенсионер в клетчатой рубашке и черной кожаной кепке
19 июня 2024 он вышел из дома в деревне Дегирево сельского поселения Мокрое и не вернулся.
Приметы: рост 180 см, телосложение худощавое, волосы седые, глаза серые.
Был одет в белую клетчатую рубашку, темно-зеленые камуфлированные брюки, черные резиновые сапоги, черную кожаную кепка.
«Лиза Алерт» просит сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 или 112 (бесплатно на территории РФ).
Позор властям Калуги!Весь город в плачевном состояние,набережная кое как сделана,пляж на котором купаться нельзя,на песке валяйтесь на который вся грязь течет с дороги,и ближайшей территории,Склон забыт уже похоже,даже не пытаются,скоро березы уползут вниз,теперь уже мост сползает.Дороги разбиты,хотя многие делали капитально от 1 года до 5 лет примерно назад.Деревья то и дело падают.Нечем гордится в Калуги толком..Зимой все завалено снегом,один белый дом вылизывают после каждого снегопада...