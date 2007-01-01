В тройном ДТП в Калужской области пострадали четыре человека

Их состояние уточняется.

Авария произошла во вторник, 9 июля, около 15:00 в Думиничском районе. По данным полиции, 53-летний мужчина, управляя Kia Rio, выехал на встречку, после чего не учел боковой интервал и столкнулся с Volkswagen Touareg, за рулем которого была 42-летняя женщина.

Также на встречной полосе 53-летний водитель допустил лобовое столкновение с другой Kia Rio, которой управлял 55-летний мужчина.

Пострадали оба водителя Kia Rio, а также две женщины, которые находились на пассажирских местах.