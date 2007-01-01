В тройном ДТП в Калужской области пострадали четыре человека
Авария произошла во вторник, 9 июля, около 15:00 в Думиничском районе. По данным полиции, 53-летний мужчина, управляя Kia Rio, выехал на встречку, после чего не учел боковой интервал и столкнулся с Volkswagen Touareg, за рулем которого была 42-летняя женщина.
Также на встречной полосе 53-летний водитель допустил лобовое столкновение с другой Kia Rio, которой управлял 55-летний мужчина.
Пострадали оба водителя Kia Rio, а также две женщины, которые находились на пассажирских местах.
Позор властям Калуги!Весь город в плачевном состояние,набережная кое как сделана,пляж на котором купаться нельзя,на песке валяйтесь на который вся грязь течет с дороги,и ближайшей территории,Склон забыт уже похоже,даже не пытаются,скоро березы уползут вниз,теперь уже мост сползает.Дороги разбиты,хотя многие делали капитально от 1 года до 5 лет примерно назад.Деревья то и дело падают.Нечем гордится в Калуги толком..Зимой все завалено снегом,один белый дом вылизывают после каждого снегопада...