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Новость дня Происшествия

Власти Калуги создали штаб по устранению промоины на насыпи гагаринского моста

Об этом во вторник, 9 июля, сообщил в своём телеграм-канале Городской голова.
Михаил Тырин
16:20 сегодня
4 640
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Дмитрий Денисов отметил, что для восстановительных работ уже запущена процедура поиска подрядчика, все соответствующие мероприятия ведутся в ускоренном порядке.

Комиссия уже провела необходимые обследования территории, сделала расчёты и согласовала комплекс работ по укреплению насыпи.

Откос был подмыт прошедшими не так давно ливнями.  Однако Городской голова утверждает, что никакой опасности для людей нет.

- Гагаринскому мосту тоже ничего не угрожает, - сказал Дмитрий Денисов. - Объект надёжно стоит на своём месте. Единственное – пешеходам на этом участке нужно быть осторожнее. Мы отметили его сигнальными лентами. В плановом порядке сегодня ограждение территории усилят.

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Всего: 4 комментария
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Лента комментариев
Эльвира Бартенева

Если ремонт на съемной квартире, то можно договориться с хозяевами о компенсации затрат (из арендной платы). Всем хорошо, и хозяевам квартиры то-же. Квартиру не "убивают" а заботятся о ней...

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19:25 сегодня
137 12385
VGA

Удивительно, что возбудились на содержание дороги. Обычно, в таких случаях виноват стрелочник тракторист. Нарушил, подверг опасности, организовал съемки, в конце концов - дорогу испортил. )

...
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К слежению за делом перевозки бабушки в ковше присоединилась калужская прокуратура
18:26 сегодня
3 1068
andrey3559

Шапша еще в июне запустил производство😀

...
Авто и транспорт
На бывшем заводе «Фольксваген» в Калуге рабочие только готовятся к запуску серийного производства
18:03 сегодня
2 590
Елисей Цуканов

дорого только у чиновников есть,к их домам.А остальные,протоптали там и ездите.Будете помирать,вот с помощью простых людей,на тракторе и проедете к дороге,куда скорая доедет

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17:52 сегодня
3 1068
Елисей Цуканов

Позор властям Калуги!Весь город в плачевном состояние,набережная кое как сделана,пляж на котором купаться нельзя,на песке валяйтесь на который вся грязь течет с дороги,и ближайшей территории,Склон забыт уже похоже,даже не пытаются,скоро березы уползут вниз,теперь уже мост сползает.Дороги разбиты,хотя многие делали капитально от 1 года до 5 лет примерно назад.Деревья то и дело падают.Нечем гордится в Калуги толком..Зимой все завалено снегом,один белый дом вылизывают после каждого снегопада

...
Происшествия
Власти Калуги создали штаб по устранению промоины на насыпи гагаринского моста
17:49 сегодня
4 636
mrTJohn

Он сказал "Поехали" и махнул рукой.

...
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Власти Калуги создали штаб по устранению промоины на насыпи гагаринского моста
17:39 сегодня
4 636
mrTJohn

Из мира, когда допотопные кукурузники орашали поля, мы шагнули в мир, когда гордостью стали бомбардировщики опережающие свое время.

...
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17:15 сегодня
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mrTJohn

Походу запустят завод от слова запустение.

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17:12 сегодня
2 590
ajax

Умер Василий Данилович Соколовский 10 мая 1968 года в Москве. ------- Не знаете ли, связана ли кончина со Днём Победы, что отмечался накануне?

...
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9 июля открылся Калужский турбинный завод
17:07 сегодня
3 7999
Беня Ли

А группу в Ватсаппе создали?

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С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?
3 Конечно правильно, пусть торгуют как все, по правилам  (1%)
145 Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни!  (69%)
10 Мне все равно, я покупаю картошку в магазине.  (5%)
15 Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли.  (7%)
4 Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя.  (2%)
34 А почему только картофель? Что за дискриминация? Тогда уж и за морковку и петрушку пусть штрафуют!  (16%)
Вы можете посмотреть результаты прошлых опросов
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Н.Влюбчивый

Меня удивляет почему безголовые бездельники организовавшие вырубку деревьев на склоне до сих по находятся при власти.

...
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