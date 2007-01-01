Власти Калуги создали штаб по устранению промоины на насыпи гагаринского моста
Дмитрий Денисов отметил, что для восстановительных работ уже запущена процедура поиска подрядчика, все соответствующие мероприятия ведутся в ускоренном порядке.
Комиссия уже провела необходимые обследования территории, сделала расчёты и согласовала комплекс работ по укреплению насыпи.
Откос был подмыт прошедшими не так давно ливнями. Однако Городской голова утверждает, что никакой опасности для людей нет.
- Гагаринскому мосту тоже ничего не угрожает, - сказал Дмитрий Денисов. - Объект надёжно стоит на своём месте. Единственное – пешеходам на этом участке нужно быть осторожнее. Мы отметили его сигнальными лентами. В плановом порядке сегодня ограждение территории усилят.
Позор властям Калуги!Весь город в плачевном состояние,набережная кое как сделана,пляж на котором купаться нельзя,на песке валяйтесь на который вся грязь течет с дороги,и ближайшей территории,Склон забыт уже похоже,даже не пытаются,скоро березы уползут вниз,теперь уже мост сползает.Дороги разбиты,хотя многие делали капитально от 1 года до 5 лет примерно назад.Деревья то и дело падают.Нечем гордится в Калуги толком..Зимой все завалено снегом,один белый дом вылизывают после каждого снегопада...