Власти Калуги создали штаб по устранению промоины на насыпи гагаринского моста

Об этом во вторник, 9 июля, сообщил в своём телеграм-канале Городской голова.

Дмитрий Денисов отметил, что для восстановительных работ уже запущена процедура поиска подрядчика, все соответствующие мероприятия ведутся в ускоренном порядке.

Комиссия уже провела необходимые обследования территории, сделала расчёты и согласовала комплекс работ по укреплению насыпи.

Откос был подмыт прошедшими не так давно ливнями. Однако Городской голова утверждает, что никакой опасности для людей нет.

- Гагаринскому мосту тоже ничего не угрожает, - сказал Дмитрий Денисов. - Объект надёжно стоит на своём месте. Единственное – пешеходам на этом участке нужно быть осторожнее. Мы отметили его сигнальными лентами. В плановом порядке сегодня ограждение территории усилят.