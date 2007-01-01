К слежению за делом перевозки бабушки в ковше присоединилась калужская прокуратура
Прокуратура Бабынинского района во вторник, 9 июля, начала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения в деревне Холопово.
Как мы уже писали ранее, в понедельник, 8 июля, в соцсетях завирусилось видео, на котором старушку везут к карете скорой помощи в ковше экскаватора.
93-летней жительнице деревни Холопово Бабынинского района Калужской области, стало плохо, когда она собирала ягоды, но врачи скорой не смогли забрать ее из-за разбитой дороги. Они ехали за трактором, который в ковше экскаватора доставил старушку к медикам.
В тот же день о начале проверки состояния дороги сообщил следственный комитет, а теперь и прокуратура выступила с подобным заявлением.
- Установлено, что участок автомобильной дороги в указанном населенном пункте содержался ненадлежащим образом, что привело к затруднению проезда автотранспортных средств, - сказали в ведомстве. - Прокуратурой района в адрес главы администрации МО СП «Село Бабынино» внесено представление.
Государево око пообещало пристально следить за его выполнением и порядком устранения нарушений.
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