Калужанин отсудил 800 тысяч за упавшую на голову сосульку

В понедельник, 8 июля, объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции сообщила о завершении апелляции по громкому делу.

Как мы уже писали ранее, 13 марта 2022 года на улице Баженова, 5 - это комплекс Присутственных мест – глыба льда упала на голову калужанину, который с женой и сыном в этот момент проходил мимо.

- Когда выходил из арки с крыши дома на него упала глыба, - рассказали тогда очевидцы ЧП. - Жена и сын успели отскочить.

Мужчину госпитализировали в нейрохирургическое отделение областной больницы, где он лечился всю весну – до 12 мая.

По факту этого ЧП позже возбудили уголовное дело, которое закончилось приговором начальнику отдела организационно-контрольной и кадровой работы Фонда имущества Калужской области. Женщину признали виновной в причинении тяжкого вреда по неосторожности вследствие ненадлежащего выполнения должностных обязанностей. Ее приговорили к году ограничения свободы.

После этого пострадавший калужанин подал иск в суд с целью взыскать расходы на лекарства и моральный вред.

Районный суд постановил Фонд имущества Калужской области выплатить хлебнувшего горя калужанину 800 тысяч рублей и компенсировать ему затраты на лекарства, стоимостью 8 581 рубль.

Однако это решение не устроило ни одну из сторон, и они обжаловали его. Но суд вышестоящей инстанции поддержал своих районных коллег.

- Судебная коллегия по гражданским делам Калужского областного суда, рассмотрев материалы дела и изучив доводы жалоб, согласилась с выводами районного суда о частичном удовлетворении требований, заявленных истцом, признала разумной и справедливой сумму компенсации, назначенной районным судом ко взысканию с ответчика, - говорится в официальном сообщении суда.

Его решение, кстати, уже вступило в законную силу.