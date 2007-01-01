В Калуге один «Матиз» опрокинулся, а второй сбил пешехода

В тот же день в Мосальском районе перевернулся «Рено Меган».

Как сообщает пресс-служба УМВД по Калужской области, в Калуге в понедельник, 8 июля, произошло две аварии с участием автомобилей марки «Дэу Матиз».

Первая случилась на 51-м километре обхода Калуги. Там «Матиз» под управлением 32-летней женщины вылетел в кювет и перевернулся (на заглавном фото). Водитель попала в больницу.

Вторая авария произошла в Аненках. Там водитель другого «Матиза» сдавал назад и сбил 50-летнего мужчину. Он также доставлен в больницу.

Еще одна авария с пострадавшим произошла на 23 километре дороги Вязьма – Калуга – Мосальск.

Там автомобиль «Рено Меган», как и в первом случае, вылетел в кювет и опрокинулся.

Пострадал 31-летний пассажир автомобиля. Его доставили в больницу.