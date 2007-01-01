В Калуге один «Матиз» опрокинулся, а второй сбил пешехода
Как сообщает пресс-служба УМВД по Калужской области, в Калуге в понедельник, 8 июля, произошло две аварии с участием автомобилей марки «Дэу Матиз».
Первая случилась на 51-м километре обхода Калуги. Там «Матиз» под управлением 32-летней женщины вылетел в кювет и перевернулся (на заглавном фото). Водитель попала в больницу.
Вторая авария произошла в Аненках. Там водитель другого «Матиза» сдавал назад и сбил 50-летнего мужчину. Он также доставлен в больницу.
Еще одна авария с пострадавшим произошла на 23 километре дороги Вязьма – Калуга – Мосальск.
Там автомобиль «Рено Меган», как и в первом случае, вылетел в кювет и опрокинулся.
Пострадал 31-летний пассажир автомобиля. Его доставили в больницу.
В 1732 году у Семена Антоновича и Веры Ивановны Хлюстиных родился сын, которого назвали Антоном. Потомок купеческой семьи из города Мосальска получил домашнее церковное образование. В молодости занимался поставками провианта и фуража для армии и накопил богатое состояние, благодаря чему был принят на интендантскую службу вахмистром в гусарский полк, несмотря на недворянское происхождение. Это не помешало полковому хозяйственнику дослужиться до звания секунд-майора, который по Уставу 1716 года являлся помощником подполковника и заведовал в полку строевой и караульной службой....