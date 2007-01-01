Новый обвал в Калуге: введен режим повышенной готовности
Во вторник, 9 июля, журналист kp40 зафиксировал новый обвал в Калуге. Обвалилась земля под Гагаринским мостом.
Пожалуй, если в ближайшее время не принять меры, в будущем этот обвал может посоревноваться по серьёзности ситуации с обвалом склона у музея космонавтики.
Городские власти знают о происшествии уже более недели.
Так, в понедельник, 1 июля, городской голова Калуги Дмитрий Денисов подписал постановление о введении режима повышенной готовности для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Калуге.
— Ввести с 16.00 часов 1 июля режим повышенной готовности в связи с угрозой чрезвычайной ситуации по оползням, обвалам, - написано в постановлении. - Организовать подготовку готовности сил и средств для защиты населения и территории муниципального образования «Город Калуга» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Градоначальник поставил задачу управлению архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги провести оценку оползневой опасности в пределах автомобильной дороги в районе Гагаринского моста.
Управлению городского хозяйства города Калуги обеспечить безопасность дорожного движения в районе проведения аварийно-восстановительных работ.
Во вторник, 9 июля, мы выехали на место, чтобы оценить, какого масштаба обвал образовался и какие меры принимаются властями для недопущения чрезвычайной ситуации.
Спустя неделю после публикации постановления выход к месту обвала оказался огорожен ленточкой.
Мы не исключаем, что специалисты провели обследования и приняли какие-то меры, поэтому запросили комментарий в городской управе Калуги и ждем разъяснений по проблеме.
В 1732 году у Семена Антоновича и Веры Ивановны Хлюстиных родился сын, которого назвали Антоном. Потомок купеческой семьи из города Мосальска получил домашнее церковное образование. В молодости занимался поставками провианта и фуража для армии и накопил богатое состояние, благодаря чему был принят на интендантскую службу вахмистром в гусарский полк, несмотря на недворянское происхождение. Это не помешало полковому хозяйственнику дослужиться до звания секунд-майора, который по Уставу 1716 года являлся помощником подполковника и заведовал в полку строевой и караульной службой....