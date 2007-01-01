Новый обвал в Калуге: введен режим повышенной готовности

Гагаринский мост в Калуге под угрозой.

Во вторник, 9 июля, журналист kp40 зафиксировал новый обвал в Калуге. Обвалилась земля под Гагаринским мостом.

Пожалуй, если в ближайшее время не принять меры, в будущем этот обвал может посоревноваться по серьёзности ситуации с обвалом склона у музея космонавтики.

Городские власти знают о происшествии уже более недели.

Так, в понедельник, 1 июля, городской голова Калуги Дмитрий Денисов подписал постановление о введении режима повышенной готовности для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Калуге.

— Ввести с 16.00 часов 1 июля режим повышенной готовности в связи с угрозой чрезвычайной ситуации по оползням, обвалам, - написано в постановлении. - Организовать подготовку готовности сил и средств для защиты населения и территории муниципального образования «Город Калуга» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Градоначальник поставил задачу управлению архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги провести оценку оползневой опасности в пределах автомобильной дороги в районе Гагаринского моста.

Управлению городского хозяйства города Калуги обеспечить безопасность дорожного движения в районе проведения аварийно-восстановительных работ.

Во вторник, 9 июля, мы выехали на место, чтобы оценить, какого масштаба обвал образовался и какие меры принимаются властями для недопущения чрезвычайной ситуации.

Спустя неделю после публикации постановления выход к месту обвала оказался огорожен ленточкой.

Мы не исключаем, что специалисты провели обследования и приняли какие-то меры, поэтому запросили комментарий в городской управе Калуги и ждем разъяснений по проблеме.