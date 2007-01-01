В Калужской области мопед и скутер попали в аварии

Пострадали четыре человека.

Как сообщает во вторник, 9 июля, УМВД по Калужской области, за прошедшие сутки в регионе произошло две аварии с участием двухколесного транспорта.

Днем понедельника, 8 июля, в Жуковском районе водитель «Шкоды Октавия» сбил скутериста на нерегулируемом перекрестке дороги Москва – Малоярославец – Рославль.

Авария произошла в момент, когда автомобиль делал левый поворот. Скутер в этот момент ехал по левой же обочине в попутном направлении.

Пострадали двое несовершеннолетних – 14-летние подростки, один из которых управлял скутером, а второй ехал на пассажирском сиденье.

Еще одна авария произошла в Боровском районе около пяти вечера на дороге Малоярославец – Комлево - Роща. 48-летний мужчина на мопеде IRBIS Nirvana не справился с управлением и опрокинулся.

Он и его 30-летняя пассажирка попали в больницу.