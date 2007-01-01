В Калужской области мопед и скутер попали в аварии
Как сообщает во вторник, 9 июля, УМВД по Калужской области, за прошедшие сутки в регионе произошло две аварии с участием двухколесного транспорта.
Днем понедельника, 8 июля, в Жуковском районе водитель «Шкоды Октавия» сбил скутериста на нерегулируемом перекрестке дороги Москва – Малоярославец – Рославль.
Авария произошла в момент, когда автомобиль делал левый поворот. Скутер в этот момент ехал по левой же обочине в попутном направлении.
Пострадали двое несовершеннолетних – 14-летние подростки, один из которых управлял скутером, а второй ехал на пассажирском сиденье.
Еще одна авария произошла в Боровском районе около пяти вечера на дороге Малоярославец – Комлево - Роща. 48-летний мужчина на мопеде IRBIS Nirvana не справился с управлением и опрокинулся.
Он и его 30-летняя пассажирка попали в больницу.
В 1732 году у Семена Антоновича и Веры Ивановны Хлюстиных родился сын, которого назвали Антоном. Потомок купеческой семьи из города Мосальска получил домашнее церковное образование. В молодости занимался поставками провианта и фуража для армии и накопил богатое состояние, благодаря чему был принят на интендантскую службу вахмистром в гусарский полк, несмотря на недворянское происхождение. Это не помешало полковому хозяйственнику дослужиться до звания секунд-майора, который по Уставу 1716 года являлся помощником подполковника и заведовал в полку строевой и караульной службой....