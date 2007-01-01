В Верхнем озере Кирова нашли тело
Сейчас выясняются обстоятельства и причины смерти мужчины.
Как отмечает ГУ МЧС России по Калужской области, в операции было задействовано 13 человек и 4 единицы техники.
Во вторник, 9 июля, глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что с начала года на водоёмах страны погибло более 1600 человек, из них свыше 200 – дети. Это значительно больше, чем в прошлом году. Основной пик таких происшествий приходится на выходные.
В 1732 году у Семена Антоновича и Веры Ивановны Хлюстиных родился сын, которого назвали Антоном. Потомок купеческой семьи из города Мосальска получил домашнее церковное образование. В молодости занимался поставками провианта и фуража для армии и накопил богатое состояние, благодаря чему был принят на интендантскую службу вахмистром в гусарский полк, несмотря на недворянское происхождение. Это не помешало полковому хозяйственнику дослужиться до звания секунд-майора, который по Уставу 1716 года являлся помощником подполковника и заведовал в полку строевой и караульной службой....