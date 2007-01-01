В Верхнем озере Кирова нашли тело

Сотрудники водолазной группы калужской поисково-спасательной службы извлекли труп неизвестного в понедельник, 8 июля.

Сейчас выясняются обстоятельства и причины смерти мужчины.

Как отмечает ГУ МЧС России по Калужской области, в операции было задействовано 13 человек и 4 единицы техники.

Во вторник, 9 июля, глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что с начала года на водоёмах страны погибло более 1600 человек, из них свыше 200 – дети. Это значительно больше, чем в прошлом году. Основной пик таких происшествий приходится на выходные.