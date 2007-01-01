В Калуге возбудили уголовное дело на пьяного водителя

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть дорожной полиции около полуночи.

Людей обеспокоило, что по двору катается иномарка, водитель и пассажир которой имеют явные признаки алкогольного опьянения. При этом на замечания они не реагировали.

На место выехал патруль, который установил, что машиной действительно управляет нетрезвый водитель – 18-летний местный житель. От медицинского освидетельствования он отказался. Молодого человека отстранили от управления, а сам автомобиль был возвращен собственнику.

Как сообщила 8 июля пресс-служба областного УМВД, гражданин уже подвергался взысканию за аналогичное нарушение, а кроме того не имеет водительских прав.

По факту управления транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость возбуждено уголовное дело.